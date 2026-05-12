В Ростовской области проверят качество продуктов и готовой еды

В Ростовской области стартовали исследования и независимые экспертизы качества и безопасности товаров, реализуемых в торговых предприятиях региона. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка области.

Как уточнили в ведомстве, в 2026 году в лабораторных условиях планируется исследовать 300 проб продукции. В перечень приоритетных категорий вошли молочная и мясная продукция, рыба, готовые салаты, а также изделия, реализуемые в заведениях быстрого питания.

Каждый образец пройдет комплексную проверку по ряду показателей. Специалисты оценят физико-химические характеристики продукции, в том числе содержание жиров, белков, крахмала, нитрита натрия и дрожжей. Кроме того, предусмотрены исследования на соответствие микробиологическим требованиям безопасности.

Также в ходе экспертиз будет проверяться корректность маркировки товаров и их соответствие обязательным техническим регламентам. Результаты исследований планируется использовать для мониторинга качества продукции, представленной на потребительском рынке региона.

Валерий Климов