Глава Кировской области постановил проверить компетентность главы Вятских Полян

Губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании поручил провести проверку администрации Вятских Полян и заявил, что работа главы города Николая Бушуева будет рассмотрена на предмет соответствия занимаемой должности. Поводом стала затянувшаяся ситуация с предоставлением компенсаций и земельных участков жителям микрорайона «Осинки».

Два года назад региональные власти поручили разработать механизм выплаты компенсаций собственникам участков либо предоставить им земельные участки.

Как сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Поломских, жителям предложили более 100 участков в Матвеево, где есть проблемы с дорогами и водоснабжением. Суд принял решение о предоставлении жителям участков с необходимой инфраструктурой.

По словам господина Бушуева, с 54 жителями, которые пока не подали заявления на компенсации или получение участков, продолжается работа. Средства на реализацию мероприятий дорожной карты планируется выделить в июне.

Проверку администрации Вятских Полян и оценку работы главы города планируется завершить до 19 июня.

