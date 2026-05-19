Соединяя берега

Экскурсионный маршрут «Едем на Автозавод»

Брендированный автобус, созданный специально для нового экскурсионного маршрута

Фото: Михаил Сорокин

Дом Горьковского автозавода на площади Минина

Фото: Андрей Репин

Фото: Михаил Сорокин

Фото: Андрей Репин

Путешествие на брендированном автобусе, созданном специально для нового экскурсионного маршрута «Едем на Автозавод», стартует в сердце города: на пересечении улицы Минина и площади Минина и Пожарского у дома №2/8 — памятника архитектуры «Дом Горьковского автозавода». Для автозаводцев это важная точка: этот нарядный, с полуколоннами и античными вазонами угловой дом с окнами на кремль был построен в начале 1950-х для звезд своего времени — актеров, вузовской профессуры, лучших сотрудников предприятий, в том числе работников автомобильного завода. Архитектурно дом в стиле сталинского ампира завершил парадный ансамбль главной площади, а с точки зрения смыслов — стал символом признания заслуг тружеников.

В память о подвиге нижегородских промышленников в годы Великой Отечественной создавался и музей военной техники на территории кремля с мемориалом «Горьковчане — фронту». В городе выпускались самолеты, танки, подводные лодки, бронеавтомобили, самоходные установки, радиоаппаратура. Горьковские заводы поставили войскам каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждую четвертую артиллерийскую установку. Для всех, кто вырос в Нижнем, установленные у кремлевских стен легендарные образцы фронтовой техники — одно из первых впечатлений детства от города, первых прикосновений к его истории.

Через набережные и мосты, символично соединяющие нижегородские берега, дальше маршрут ведет в Канавинский район. У Нижегородской ярмарки гостей знакомят со страницами славной торговой истории Нижнего Новгорода. В XIX веке ярмарка занимала огромную территорию: кроме сохранившегося до наших дней Главного ярмарочного дома, построенного в 1890 году, комплекс включал еще около 50 корпусов, а на ежегодное торжище съезжалось по 200–400 тыс. человек.

Процветала и территория современного парка им. 1 Мая — о ней отдельный рассказ. Именно здесь в 1896 году размещалась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, 130-летие которой город торжественно отмечает в этом году.

200 павильонов, больше 1 млн гос­тей, визит императорской семьи — в течение нескольких месяцев это был главный смотр достижений страны. На выставке можно было увидеть множество технических изобретений, включая первую в мире гипер­болоидную башню В. Шухова, грозоотметчик А. Попова (предшественник радиоприемника), одну из первых в стране трамвайных линий — она соединяла территорию выставки с Нижегородской ярмаркой.

Для истории российского автопрома та выставка тоже была знаковой: на ней представили первый российский автомобиль. Двигатель мощностью 2 л. с. и трансмиссию для него изготовил завод Е. Яковлева в Петербурге, а корпус, ходовую часть и колеса — петербургская фабрика П. Фрезе.

Мало кто знает, но история первых нижегородских автомобилей тоже начиналась в Канавинском районе.

Здесь был расположен завод «Гудок Октября», где в 1930 году начали собирать первые машины в рамках контракта между Высшим советом народного хозяйства СССР и компанией Ford о налаживании массового производства автомобилей в Советском Союзе. Пока строился Горьковский автозавод (его пустили в 1932 году), людей надо было обучать конвейерной сборке автомобилей и выдавать первые образцы. Всего на учебном конвейере «Гудка Октября» за два года собрали около 8 тыс. машин.

Масштабы современного производства Горьковского автозавода впечатляют уже на въезде в Автозаводский район: проходные корпусов раскинулись на территории четырех станций метро — предприятие занимает больше 300 га. Сегодня это высокотехнологичная площадка с собственным инженерным центром и высокой степенью цифровизации: в производстве знаменитых «Газелей» и «Соболей» участвуют около 600 промышленных роботов.

Серобусыгинский дом-квартал на Автозаводе

Фото: АНО «Центр 800»

Фото: АНО «Центр 800»

Фото: АНО «Центр 800»

Фото: АНО «Центр 800»

Но новый экскурсионный маршрут хорош не только интересными фактами о современном производстве: с теплом и многочисленными деталями гостям рассказывают историю жизни и быта крупнейшего городского района. Например, как здесь появилась первая в городе школа с обсерваторией и вообще «Школьная линия» (по задумке создателей урбанистической мечты — первого в стране Соцгорода). Или как в советские годы здесь построили целый квартал элитных многоэтажек, с большими кухнями и раздельными сан­узлами, и местная детвора бегала туда кататься на лифтах — такой был аттракцион. Или как современный Дворец бракосочетания, в котором начинались истории многих нижегородских семей, проектировал влюбленный архитектор. Или как уже в наши дни в обновленном Доме ветеранов появился «квартирник» для чаепитий и студия для йоги.

Для местных Автозавод всегда был лучшим: самым чистым, уютным, удобным. А вот у скептиков, привыкших считать этот район рабочей окраиной, благодаря маршруту появляется шанс заново открыть для себя легендарный «город в городе» и в целом пересмотреть роль промышленности в истории Нижнего Новгорода. В этом смысле проект «Новый социальный вектор», который реализует Горьковский автозавод, следует своему главному принципу: во всех смыслах обновлять важные для города территории.