Полицейские задержали ижевчанина по подозрению в поджоге случайной иномарки

В Ижевске задержали подозреваемого в поджоге Chevrolet Aveo. 28-летний ижевчанин в состоянии опьянения нашел бутылку с бензином, вылил его на случайную иномарку и воспламенил. Как сообщили в МВД по Удмуртии, на него завели дело об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК, до пяти лет лишения свободы).

По версии следствия, обвиняемый нашел на улице бутылку с бензином, “после чего у него возник умысел поджечь автомобиль. Он подошел к парковке одного из предприятий города, облил горючей жидкостью лобовое стекло иномарки и поджег его»,— говорится в сообщении.

Хозяйка автомобиля работала на предприятии в ночную смену. Ущерб составил 350 тыс. руб. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. по статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.