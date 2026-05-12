Северный Кавказ занял нижние позиции в рейтинге доступности электроэнергии

Пять регионов Северо-Кавказского федерального округа вошли в число субъектов РФ с наименьшей доступностью электроэнергии для населения по итогам марта 2026 года. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости», подготовленном на основе расчетов Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным ЕМИСС, Росстата и региональных поставщиков электроэнергии.

Как следует из исследования, наиболее низкий показатель среди регионов СКФО зафиксирован в Ингушетии, которая заняла 83-е место из 85. На среднемесячную чистую заработную плату в республике можно приобрести около 7 тыс. кВт·ч электроэнергии. Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления составила 553 руб. за 100 кВт·ч. При этом цена одного киловатт-часа по сравнению с декабрем 2025 года увеличилась в 1,7 раза.

Северная Осетия расположилась на 81-м месте рейтинга, Карачаево-Черкесия — на 80-м, Кабардино-Балкария — на 79-м, Ставропольский край — на 78-м. В этих регионах объем электроэнергии, доступный на среднемесячную зарплату, составил от 7,4 тыс. до 7,7 тыс. кВт·ч. Стоимость 100 кВт·ч варьировалась от 587 руб. до 710 руб., а рост цены одного киловатт-часа достиг 1,4–1,6 раза.

Наиболее высокая доступность электроэнергии среди субъектов Северного Кавказа отмечена в Дагестане, занявшем 48-е место. В республике на среднемесячную чистую зарплату доступно 10,8 тыс. кВт·ч при стоимости 400 руб. за 100 кВт·ч. Стоимость одного киловатт-часа за рассматриваемый период увеличилась в 1,5 раза.

Лидером рейтинга стала Иркутская область, где на среднемесячную заработную плату можно приобрести 45,9 тыс. кВт·ч электроэнергии. Стоимость 100 кВт·ч в регионе составила 180 руб. Последнее место заняла Калмыкия с показателем 6,4 тыс. кВт·ч и тарифом 757 руб. за 100 кВт·ч.

В среднем по России на среднемесячную чистую зарплату доступно 14,6 тыс. кВт·ч электроэнергии. Стоимость 100 кВт·ч составила 595 руб., а цена одного киловатт-часа по сравнению с декабрем 2025 года выросла в 1,8 раза.

Ранее сообщалось, что регионы Северного Кавказа также заняли нижние позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню доходов населения по итогам третьего квартала 2025 года. Ингушетия оказалась на последнем месте: соотношение среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике составило 1,2, а среднедушевые доходы населения — 26,8 тыс. руб. в месяц.

Валерий Климов