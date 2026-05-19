Больше, чем дом

Парадное здание Нижегородского театра драмы им. М. Горького, до сих пор украшающее улицу Большую Покровскую, как и многие великие достопримечательности, появилось благодаря поводу и случаю: город благоустраивали к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, а деньги на новый театр дал купец-старообрядец Николай Бугров, чтобы переселить увеселительное заведение из родительского особняка. Так у нижегородского театра, к тому моменту уже почти столетнего, появился свой первый постоянный дом.

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Для Нижнего Новгорода Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года была масштабным событием, готовиться к которому городские власти начали за несколько лет. По сохранившимся сведениям, в марте 1894 года городская дума долго обсуждала судьбу театра, который на тот момент размещался на углу улиц Большой Покровской и Пожарского (на месте современного Дворца труда, где сейчас расположен арбитражный суд Волго-Вятского округа). Часть депутатов настаивала на ремонте старого здания: стоимость строительства нового оценили в неподъемные для города 300 тыс. руб. Но купец-старообрядец Николай Бугров выразил намерение покрыть большую часть расходов, 200 тыс. руб., лишь бы увеселительного заведения не было на прежнем месте — в доме, который строил его дед.

Считается, что место под строительство нового театра выбрал еще в 1830-х император Николай I во время визита в Нижний Новгород: якобы в числе прочих рекомендаций он поручил возвести театр не на Верхневолжской набережной, как предполагалось, а на главной улице города Большой Покровской.

По одной из версий, именно в честь этого новый театр вплоть до революции именовался Николаевским.

Здание театра проектировал главный архитектор императорских театров петербургский профессор Виктор Шретер, а руководил строительством нижегородский архитектор Павел Малиновский. Двухэтажное здание в стиле бозар (от фр. beaux-arts — «изящные искусства») со зрительным залом в три яруса на 705 мест удалось построить менее чем за два года.

Торжественное открытие состоялось 14 мая 1896 года в дни работы Всероссийской промышленной и художественной выставки.

Давали оперу М. Глинки «Жизнь за царя» с участием 23-летнего, еще малоизвестного Федора Шаляпина. В тот же день в Успенском соборе московского кремля состоялась коронация императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые посетили нижегородский театр в июле того же года, когда приехали на выставку.

От Шаховского — к Собольщикову-Самарину

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

К моменту открытия в 1896 году нового здания нижегородскому театру как явлению исполнился уже почти век. В конце XVIII века в моду вошли усадебные театры. Такой театр был и у князя Николая Шаховского, который в те годы перебрался из Москвы в Нижний. Первым публичным спектаклем театра Шаховского был «Выбор гувернера» по пьесе Д. Фонвизина. Представление состоялось 7 февраля 1798 года в перестроенном под театр доме на углу Большой и Малой Печерских улиц (сейчас на этом месте — Нижегородское речное училище имени И. П. Кулибина).

Разрешение на публичные представления дал губернатор А. И. Вяземский, который, вопреки опасениям церковно­служителей, полагал, что будет лучше, «если дворяне, купцы и обыватели будут созерцать благонравные пьесы и оперы, нежели таиться в своих домах и мечтать о запрещенном».

По воспоминаниям современников, первый театр Шаховского был похож на большой сарай из грубо обтесанных выбеленных бревен, а продолговатый зал состоял из двух ярусов: ложи и галереи на 120 человек. Но уже в 1811 году князь построил на том же месте новое здание театра. Оно было богато обставлено и вмещало намного больше гостей: в зале было 27 лож в два яруса, над ними располагался парадиз, галерея на 200 зрителей, партер — на 100.

После смерти князя в 1824 году театр с огромными по тем временам долгами в 50 тыс. руб. перешел к наследникам, которые продали его профессиональным антрепренерам. С этого момента и до 1890-х годов владельцы театра неоднократно менялись. Не везло театру и со зданиями: в 1853 году сгорел особняк на углу Большой и Малой Печерской улиц. Через два года театр открылся на углу Большой Покровской и Пожарского, но и там случился пожар, здание долго восстанавливали.

Менялись управляющие и расположение, но в нижегородской труппе неизменно служили выдающиеся актеры: театр считался одним из лучших в Поволжье.

Вековой юбилей театр отмечал под управлением Николая Собольщикова-Самарина. «После князя Шаховского это был первый человек, который любил не себя в театре, а театр в себе», — так пишут о нем авторы издания «Театр на Театральной площади». Создав Товарищество артистов на паях, Собольщиков-Самарин впервые предложил актерам активно участвовать в жизни театра. Искал единомышленников в других городах, заражая энтузиазмом и мечтой о провинциальном театре как культурном центре.

В 1899 году Собольщиков-Самарин на 25 лет покинул Нижний Новгород. В воспоминаниях он объяснял, что «тянуло на новые места, к новым людям». В 1924 году мастер вернулся в город и в театр и проработал в нем на разных должностях почти до самой смерти, до 1945 года. Труппа как сплоченный коллектив, режиссура как профессия, декорации как важнейшая часть представления, доступный всем театр на сценах ДК — Собольщиков-Самарин продолжал строить в городе театр своей мечты.

Театр прошел войну (без выходных и отпусков давали по два спектакля в день, а все сборы передавали в Фонд обороны), пережил периоды и творческих взлетов, когда билеты на популярные постановки было не достать, и экономические кризисы, когда давали не больше двух премьер в год.

Сегодня Нижегородский театр драмы — по-прежнему один из самых любимых театров для многих поколений горожан. С 2003 года театром руководит заслуженный работник культуры России Борис Кайнов. В театре работают 150 сотрудников, 49 из которых — актеры. Ежегодно театр посещают около 150 тыс. зрителей. В текущем репертуаре 228-го театрального сезона 44 спектакля, наиболее популярны у зрителей комедии «Ревизор» (режиссер Александр Марин) и «Бешеные деньги» (Геннадий Шапошников), а также музыкальная постановка «Концерт для острова с оркестром» (Алла Решетникова).

Анастасия Титова