Хантавирус подвергают изоляции

Число зараженных хантавирусом возросло до девяти. Впрочем, лабораторно подтверждены пока только семь случаев заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. После вспышки вируса на круизном лайнере MV Hondius погибли три человека.

Судно прибыло к острову Тенерифе 10 мая, всех пассажиров эвакуировали. А в испанском Минздраве заявили, что больше симптомов болезни ни у кого не обнаружили. Однако в понедельник, 11-го числа, хантавирус выявили у двух пассажиров из Франции и США. По словам экспертов, повторения сценария эпидемии COVID-19, скорее всего, не случится. Но есть опасения, что хантавирус мог эволюционировать, рассказал профессор, вирусолог и заведующий лабораторией Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов:

«Судя по всему, ситуация стала совершенно нерядовой. Дело в том, что до этого происшествия на круизном лайнере считалось, что передача от человека к человеку этого вируса — это очень редкое событие, возникающее в исключительной ситуации, когда у людей очень близкие контакты. Вирус респираторный, поэтому это контакты буквально полметра-метр максимум.

Но как будто сейчас хантавирус стал передаваться лучше, чем до этого, ведь он известен десятилетиями. Что произошло? Не очень понятно, потому что складывается ситуация так, как будто его пока никто серьезно не изучает. Он распределился по разным странам, и ни одна из них пока ничего не сообщает о том, насколько изучается этот вирус.

Самое главное — не было никакого централизованного карантина, судя по всему, на лайнере, поскольку целый ряд граждан из разных стран, которые эвакуировались в самых разных направлениях, сейчас оказываются инфицированными и даже болеют.

Надеюсь, сейчас, по крайней мере, те, кого приняли Франция, Соединенные Штаты, Испания, изолированы очень тщательно для того, чтобы инфекция дальше не распространялась и чтобы ее очень самым серьезным образом начали изучать».

В общей сложности на борту MV Hondius находились около 150 человек из 23 стран. Власти нескольких государств активно разыскивают пассажиров, контактировавших с зараженными. Во Франции уже установили, что таковых было 22. С Тенерифе в Париж уже эвакуировали пять французов. Их изолировали, чтобы не допустить эпидемии, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова:

«Французские власти довольно оперативно начали реагировать и выстраивать работу вокруг вспышки нового заболевания. Тем более в стране подтвержден первый случай заражения. Это француженка, которая находилась на борту круизного лайнера и была эвакуирована в числе других. Она содержалась на карантине, ей пришел положительный тест ПЦР. Еще несколько граждан и резидентов Пятой республики, которые также были репатриированы с Канарских островов, пока что находятся на карантине, для них тесты вышли отрицательными. Тем не менее санитарная служба предпочитает поддержать их еще в изоляции и еще раз пересдать тесты примерно через сутки.

Самые активной работой, конечно, в этот момент занимается министр здравоохранения Стефани Рист. Кроме того, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню провел сразу два совещания в связи с последними новостями о вспышке этого заболевания. Понятно, что внимание СМИ приковано к этим сообщениям, учитывая ту психологическую травму, которую все получили еще во времена пандемии COVID-19, стоившей нынешнему правительству очень большого количества очков репутации».

Американская компания Moderna уже начала разработку вакцины от хантавируса, пишет Bloomberg.

Ангелина Зотина