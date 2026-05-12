На Дону права требовании к должникам банка «Максимум» продают за 965 млн рублей

Конкурсный управляющий — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», выставил на открытый аукцион права требования обанкротившегося ОАО КБ «Максимум» (Волгодонск) к должникам на 1,9 млрд руб. за 965 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.

Одним лотом с торгов продаются права требования к Магомеду Мухиеву и Михаилу Янчуку, которые по состоянию на 8 мая 2026 года находятся в процедуре банкротства. В отношении указанных лиц возбуждены административные и уголовные дела. Основания для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности (1,8 млрд руб.) и к субсидиарной ответственности (1,9 млрд руб.) совпадают.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 мая по 3 августа 2026 года. Размер задатка составляет 15%. Шаг аукциона — 6,69%, в последнюю неделю торгов — 6,72% от цены предыдущего периода.

Торги пройдут на площадке «Российский аукционный дом».

Решением Арбитражного суда Ростовской области ОАО КБ «Максимум» признано банкротом 12 апреля 2022 года, в отношении юрлица открыто конкурсное производство, которое продолжается и сейчас.

Согласно данным портала kartoteka.ru, КБ «Максимум» зарегистрирован 5 апреля 1999 года в Волгодонске Ростовской области. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Размер уставного капитала — 151,9 млн руб.

Наталья Белоштейн