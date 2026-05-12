Челябинцы могут накопить на новую машину за полтора года
Жители Челябинской области смогут приобрести новый автомобиль Lada Granta, остающийся самым популярным среди южноуральцев, за 17,8 месяца. Для этого нужно откладывать всю зарплату, сообщают по итогам исследования «Авито Авто» и «Авито Работа».
Специалисты изучали, сколько нужно копить на три самые популярные машины среди местных жителей при средней зарплате в первом квартале 2026 года. Автомобиль Lada Granta в комплектации Comfort на данный момент стоит около 1,1 млн руб. При среднем жаловании в 62 тыс. руб. откладывать нужно 17,8 месяца. На машину Haval Jolion в комплектации Elite стоимостью 2,6 млн руб. южноуральцы будут копить 41,9 месяца — почти три года шесть месяцев. Дольше всего придется ждать покупки Geely Monjaro в комплектации Flagship за 4,9 млн руб. — 79 месяцев, больше шести лет шести месяцев.