В Удмуртии задержан водитель, бросивший место ДТП после гибели 15-летней девушки

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело после гибели 15-летней девушки в ДТП на трассе Завьяловском районе 9 мая. Как сообщили в ведомстве, оно возбуждено по признакам нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).

По данным ГАИ, утром в этот день возле деревни Шабердино 35-летний водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. 15-летняя пассажирка разбилась насмерть. В автомобиле находился 18-летний знакомый погибшей, он не пострадал. Молодой человек совместно с водителем покинули место ДТП. Водитель и пассажиры не были пристегнуты.

Водителя установили в ходе розыскных мероприятий. Обвиняемый помещен в изолятор, вину он признал в полном объеме. По статье предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Следствие ходатайствует о заключении водителя под стражу.