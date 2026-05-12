Капремонт общежития в Таганроге на 86 млн рублей приостановили из-за жалобы

Компания из Грозного обжаловала в УФАС итоги конкурса на капитальный ремонт общежития Таганрогского института имени Чехова с начальной ценой 86,7 млн руб., заявив о немотивированном присвоении ей нуля баллов по критерию квалификации при наличии документально подтвержденного опыта исполнения контрактов.

ООО «Компания Юг» из Грозного подало жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы на действия закупочной комиссии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала РГЭУ РИНХ). Спор возник вокруг результатов открытого электронного конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания общежития, расположенного в Таганроге на улице Инициативная, 54.

Согласно протоколу подведения итогов от 28 апреля 2026 года, победителем был признан участник с идентификационным номером 121093854. Заявка «Компании Юг» была отклонена. Комиссия присвоила участнику из Грозного 0 баллов по нестоимостному критерию квалификации («Квалификация участников»), а конкуренту — 40 баллов. Компания утверждает, что в протоколе не приведено обоснование такого решения.

Заявитель указал, что в составе заявки были предоставлены документы об исполнении пяти контрактов в сфере, являющейся предметом закупки. По мнению компании, исходя из установленных в документации критериев оценки и количества представленных контрактов, количество баллов должно было составить адекватную величину. Также отмечается, что у организации имеется членство в СРО, что является обязательным требованием к участию.

В жалобе перечислены предполагаемые нарушения закона 44-ФЗ: отсутствие в протоколе обоснования присвоения нуля баллов, что лишает участника права понять причину снижения оценки; отсутствие причин, по которым заявка, признанная соответствующей требованиям, не получила ни одного балла по неценовому критерию; несоответствие итоговой оценки принципам объективности и прозрачности.

Истец просит признать жалобу обоснованной, выдать предписание об аннулировании протокола подведения итогов и проведении повторной оценки заявок с указанием мотивов. Определение поставщика по данной закупке приостановлено до рассмотрения жалобы.

Тат Гаспарян