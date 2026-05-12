Министру ЖКХ Кировской области объявили выговор из-за сокращения субсидий

Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил публичный выговор министру энергетики и ЖКХ региона Максиму Горностаеву из-за сокращения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей Омутнинского района. Об этом стало известно на еженедельном совещании.

После введения новых стандартов предоставления субсидий объем выплат в районе сократился почти вдвое.

По словам министра, ведомство не предусмотрело, что с 1 января часть жителей может лишиться поддержки. Власти подготовили постановление, согласно которому субсидии пересчитают, а недополученные средства вернут гражданам в течение 10 дней после подписания документа.

Анна Кайдалова