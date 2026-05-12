НПО «Дельта» защитило «Точку сборки» на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

НПО «Дельта» представило нетворкинг-проект для производственников «Точка сборки» на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Эффективный сервис B2B». О проекте рассказал генеральный директор НПО «Дельта» Денис Волегов.

«В нашем регионе существует разрыв между проектами с низким уровнем подготовки — стартапами — и высоким уровнем. На встречах “Точки сборки” его можно сокращать. В 2025 году мы провели две встречи с более чем 40 участниками. Наш проект помогает вести диалог между структурами науки, бизнеса и власти, каждая из которых говорит на своем языке. При объединении мы можем совершать технологические прорывы»,— сказал спикер.

Проект стартовал в феврале 2025 года. Основные затраты ушли на организацию встреч, в среднем, каждая из них обошлась компании до 20 тыс. руб. Все мероприятия проводятся в конференц-зале НПО «Дельта». В результате встреч было сформировано четыре проекта.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.