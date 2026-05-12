ЗСЖД за четыре месяца перевезла 2 млн тонн грузов в контейнерах

Объем перевезенных контейнерами грузов в зоне действия Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в январе—апреле 2026 года составил 2 млн т. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ЗСЖД, общий спад вызван сокращением в первую очередь перевозок строительных грузов (на 21,3% до 7,3 тыс. ДФЭ) и продуктов перемола (на 17,3% до 6,6 тыс. ДФЭ).

При этом перевозка ряда других грузов выросла. В их числе — зерно (на 13,2% до 42,6 тыс. ДФЭ) и остальные продовольственные товары (на 15,6% до 14,6 тыс. ДФЭ).

