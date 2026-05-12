Удмуртия на первых позициях в РФ по росту номинальной зарплаты за 10 лет

Удмуртия вошла в топ-3 регионов РФ по росту средней зарплаты за последние 10 лет: она увеличилась в 3,4 раза. Такая же динамика наблюдается в Марий Эл и Алтайском крае, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Отметим, что по данным Удмуртстата средняя номинальная зарплата в республике в апреле составляла 70 тыс. руб. В среднем по стране показатель за указанный период вырос в три раза — до 103,9 тыс. руб. Примерно в 3,3 раза размер оплаты труда увеличился в Курганской и Владимирской областях, а также в Татарстане и Алтайском крае.

В рейтинг вошло 40 субъектов РФ. В подсчетах учитывается среднемесячная начисленная зарплата работников до вычета налогов, включая премии. В расчетах участвовали доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими доходами.