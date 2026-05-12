Вновь объявлен режим беспилотной опасности в Челябинской области

На территории Челябинской области с 12:30 12 мая введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе возможны временные перебои в работе связи и интернета. Действует запрет на съемку БПЛА, последствий их применения и работы ПВО. Ограничения в челябинском аэропорту на прием и выпуск самолетов пока не объявлены. Последний раз беспилотную опасность в области вводили 7 мая.

ОБНОВЛЕНО В 13:23. Введены ограничения в аэропорту Челябинска.

Виталина Ярховска