Импорт кофе в Ростовскую область сократился в 4,3 раза

Импорт кофе по итогам января-марта 2026 года в Ростовской области составил 17 тонн. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Показатель в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем поставок достигал 73 тонн. Основным поставщиком кофе в донской регион остается Армения.

В январе-марте 2026 года в Ростовскую область совсем не импортировались овощи. Импорт свежих фруктов упал с 2,4 тыс. тонн в первом квартале 2025 года до 40 тонн в аналогичном периоде 2026 года. В 2025 году в регион поставлялись арбузы, абрикосы, персики, яблоки из Армении и Узбекистана. В январе-марте 2026 года были импортированы только яблоки из Грузии.

По сравнению с тремя месяцами 2025 года не изменился объем поставок рыбы, который составил 18 тонн. Сменился только поставщик: в 2026 году это Грузия, в то время как в 2025 году рыбу поставляла Турция.

Мария Хоперская