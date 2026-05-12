В Саратовской области участники СВО смогут рассчитывать на получение единовременной выплаты при трудоустройстве в агропромышленные предприятия. Соответствующий законопроект обсуждался в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Фото: Саратовская областная дума

Председатель комитета Антонина Галяшкина (ЕР) сообщила, что в ст. 2 регионального закона «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» необходимо внести изменения. Согласно этому закону от 28.10.2011, молодые специалисты, трудоустроившиеся в сельскохозяйственные организации в течение 6 месяцев со дня выдачи диплома, имеют право на получение единовременной денежной выплаты. На сегодняшний день специалисты с высшим образованием получают 320 тыс. руб., со средним техническим — 150 тыс. руб.

Предусмотрено, что в эти полгода, в течение которых обязан трудоустроиться выпускник, не включаются периоды прохождения военной службы по призыву, по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

До недавних пор в эту категорию не входили участники специальной операции, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения в страну во время провокации на государственной границе и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения СВО. Законодатели посчитали это несправедливым и в новой редакции закона решили их учесть.

Таким образом, будет приостанавливаться период, в течение которого молодым специалистам необходимо устроиться на агропромышленное предприятие после окончания учебного заведения, на время выполнения ими боевых задач.

Также законопроектом предлагается исключить избыточные требования о трехлетнем сроке трудового договора молодого специалиста с предприятием агропромышленного комплекса, потому что в ст. 5 закона уже закреплено обязательство отработать по профессии не менее 3 лет.

Законопроект депутатами поддержан. Он будет рассматриваться на ближайшем заседании думы в двух чтениях.

Татьяна Смирнова