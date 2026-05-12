Шестерых нижегородцев арестовали по обвинению в убийстве инвалида

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода арестовал до 8 июня включительно шестерых граждан, обвиняемых в убийстве человека с нарушениями слуха и речи. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ходатайства о мере пресечения рассматривали с помощью сурдопереводчика

Фото: Нижегородский областной суд

По версии следствия, 9 апреля на лестничной площадке дома по улице Строкина обвиняемые нанесли потерпевшему множественные ранения, от которых он умер на месте. У всех обвиняемых также нарушения слуха: при рассмотрении ходатайств присутствовал сурдопереводчик.

Галина Шамберина