Глава тольяттинского ГК «Полад» Виктор Попов подал документы на праймериз «Единой России»

Бенефициар и управляющий директор группы компаний «Полад» в Тольятти Виктор Попов подал документы на предварительное голосование «Единой России» к выборам депутатов Госдумы РФ.

Виктор Попов

Фото: archive5.samgd.ru

Группа «Полад» является одним из крупнейших производителей автокомпонентов в Самарской области.

Виктор Попов намерен участвовать в выборах в Самарском избирательном округе № 163. По этому же округу на выборы в качестве кандидата планирует идти депутат Самарской губернской думы, бывший лидер фракции «ЕР» в областном парламенте Александр Живайкин, который заодно зарегистрировался кандидатом на праймериз к выборам в областной парламент.

Промышленный одномандатный избирательный округе № 163 в Госдуме сейчас представляет Михаил Матвеев от КПРФ. Судя по данным на сайте предварительного голосования КПРФ, Михаил Матвеев зарегистрирован кандидатом в этом же округе.

Виктор Попов был депутатом Тольяттинской городской думы (в 2009-2011 гг.) и депутатом Самарской губернской думы (2011-2016 гг.).

Трудовой путь Виктор Попов начал в 1980-е годы на АвтоВАЗе, где был помощником директора прессово-арматурного производства. В 1991 году создал свою компанию, которую развил до крупного промышленного предприятия.

По данным сайта ГК «Полад», группа включает 10 производственных площадок с выручкой свыше 6,5 млрд рублей. До февраля 2022 года группа экспортировала свою продукцию в несколько стран зарубежья, включая Германию и Китай. Ее компоненты закупали Renault, Nissan, Ford, Volkswagen, Kiekert, TRW. Сейчас «Полад» выпускает продукцию для АвтоВАЗа, ГАЗа, КАМАЗа, УАЗа, ПАЗа и поставщиков второго первого уровня, таких как Автоприбор-Тольятти и АФТ-сиденья. На предприятиях группыработает порядка 800 сотрудников.

Сабрина Самедова