Разработчик из Ростова получил статус резидента «Сколково»

Ростовская компания-разработчик ООО «Скайвей» получила статус резидента «Сколково». Об этом изданию «Ведомости Юг» рассказал сооснователь компании Игорь Федоров.

В прошлом году предприятие завершило тяговые испытания грузопассажирского дрона, который способен перевозить грузы до 500 кг. Как уточнил Федоров, в августе прошлого года аппарат массой 370 кг оторвался от земли. В настоящее время специалисты дорабатывают систему управления и конструкцию узлов дрона, чтобы обеспечить полет в течение десятков минут.

«Сейчас мы ищем партнеров и инвесторов для венчурных инвестиций. Средства необходимы для производства двух опытных образцов грузовых дронов для финальных испытаний», — отметил сооснователь компании. Он добавил, что специализацией нового дрона станут грузоперевозки, хотя изначально он задумывался как грузопассажирский объект. Конечная цель разработок — автономная перевозка грузов массой порядка 500 кг на расстояние 500 км.

По данным информационной системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Скайвей» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2024 году. Основная деятельность компании — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Генеральным директором является Игорь Федоров.

