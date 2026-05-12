В Прикамье вынесли приговор организаторам незаконных азартных игр

В Прикамье вынесен приговор в отношении 17 жителей региона, обвинявшихся в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета, в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, с сентября 2022-го по декабрь 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории Перми и Краснокамска. Под контролем обвиняемых функционировало четыре нелегальных игровых клуба. Всего в состав группы входили четверо мужчин и 13 женщин.

Клубы работали в закрытом режиме, воспользоваться их услугами могли только лица, зарегистрировавшиеся ранее и предъявившие паспорт. Клиентам присваивали персональный шестизначный номер. Заведения были тщательно законспирированы, на входах отсутствовали вывески и информационные таблички.

В операции по задержанию фигурантов приняли участие свыше 50 сотрудников МВД, Росгвардии, регионального СУ СК. Сформированные группы одномоментно провели обыски в квартирах и домах фигурантов, офисном помещении игровых клубах, в ходе которых изъято 59 компьютерных станций, сотовые телефоны фигурантов, наличные денежные средства на общую сумму более 1 млн руб.

По приговору суда один из организаторов проведет ближайшие два года и четыре месяца в исправительной колонии общего режима. Второй обвиняемый получил аналогичное наказание на срок два года и один месяц. Остальные участники преступной группы заплатят крупные штрафы.