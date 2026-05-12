Приставы взыскали компенсацию за травму, полученную ребенком в Кунгурской пещере

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) взыскали компенсацию морального вреда в пользу семьи, чей ребенок получил травму во время экскурсии в Кунгурской ледяной пещере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в августе 2023 года. Мальчик пострадал при выходе со смотровой площадки — на него упали незакрепленные металлические секции забора, причинив резаные раны шеи. Родители сразу оказали сыну первую помощь и уехали домой, не обращаясь в больницу. После случившегося мама пострадавшего мальчика уведомила организацию, ответственную за объект, о произошедшем и попросила принять меры для повышения безопасности на площадке. Представители компании принесли свои извинения и пожелали ребенку скорейшего выздоровления.

Спустя полтора года после происшествия семья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с организации, предоставившей им туристические услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Решающим аргументом для этого стали последствия травмы в виде длинного шрама.

Оценив причиненные семье физические и нравственные страдания, суд обязал компанию, осуществлявшую экскурсионную деятельность в пещере, выплатить пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб. и 35 тыс. руб. штрафа за несоблюдение закона о защите прав потребителей. В пользу родителей пострадавшего мальчика было взыскано в общей сложности 50 тыс. руб.