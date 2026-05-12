Две трети ижевчан поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из автомобиля

77% опрошенных ижевчан положительно оценили высокие штрафы за выброс мусора из автомобилей. Как следует из опроса SuperJob, 9% респондентов высказались против.

За это нарушение по КоАП РФ гражданам грозит штраф в размере до 15 тыс. руб., юрлицам — до 50 тыс. руб. Женщины поддерживают такие санкции чаще, чем мужчины,— 82 против 72% соответственно.

При этом представители сильного пола чаще выступают против высоких штрафов за выброс мусора из автомобиля — 11 и 7% среди женщин. Один из аргументов - отсутствие системы сбора, сортировки и утилизации отходов.