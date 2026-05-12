В Самарской области возбудили 9 уголовных дел о незаконном распространении контрафактных лекарств

В Самарской области выявили 23 интернет-ресурса, которые незаконно реализовывали медицинские препараты и изделия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Задокументировано 16 фактов незаконной продажи аптеками рецептурных препаратов физическим лицам без рецептов, 4 факта несвоевременного внесения сотрудниками самарских аптечных организаций сведений в систему мониторинга движения лекарств и 1 факт реализации лекарств без лицензии и биологически активных добавок без сертификатов соответствия и соответствующей маркировки.

Также пресечена незаконная деятельность по оказанию косметологических услуг и обороту соответствующей продукции в косметологической студии. По данному факту проводится проверка.

Кроме этого, возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Руфия Кутляева