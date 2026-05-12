Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назначил бывшего губернатора Хомса Абдулрахмана Бадра ад-Дина аль-А'мы генеральным секретарем своей администрации. Этот пост ранее занимал брат главы государства Махер аш-Шараа, окончивший Воронежский медуниверситет и работавший в Воронеже гинекологом. Об этом сообщило местное государственное информагентство Sana.

Господин аш-Шараа также сменил министров информации и сельского хозяйства, а также утвердил новых губернаторов в провинциях Кунейтра, Латакия и Дейр-эз-Зор.

Переходное правительство Сирии было сформировано в марте 2025 года после смены власти в стране в конце 2024-го.

Махер аш-Шараа — выпускник Воронежского государственного медуниверситета имени Н. Н. Бурденко. Имеет степень доктора медицинских наук. Работал гинекологом в частных и государственных медучреждениях в Воронеже, а также в Саудовской Аравии и в Сирии. С декабря 2024 года возглавлял министерство здравоохранения при переходном правительстве Сирии.

