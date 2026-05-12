Житель Башкирии получил условный срок за изготовление и хранение взрывчатки

Белокатайский межрайонный суд приговорил жителя Мечетлинского района к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком за незаконное изготовление (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурант дела в интернете купил химические компоненты и, изучив специальную литературу, изготовил взрывчатые вещества. Готовую продукцию он хранил у себя дома.

В июле прошлого года вещества изъяли полицейские. Подсудимый признал вину.

Майя Иванова