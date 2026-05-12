Компания «Чистый путь» благоустроит сквер Дзержинского в центре Уфы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) заключило с ООО «Чистый путь» контракт на обновление сквера Дзержинского. Стоимость благоустройства составит около 41,5 млн руб., финансирование пополам разделят городской и республиканский бюджеты.

Благоустройство включает в себя полное обновление покрытия на тротуарную бетонную плитку с гранитным напылением, замену архитектурно-художественного освещения, монтаж подсветки для выделения мемориала и памятника Феликсу Дзержинскому. На входе в сквер будут установлены архитектурные шары. Там же будут обустроены стационарные вазоны с сиренью, западной туей, горной сосной и черемухой.

На благоустройство отводится полтора месяца.

По данным сайта госзакупок, всего на участие в аукционе было подано три заявки.

ООО «Чистый путь» зарегистрировано в марте 2024 года в Уфе. До ноября того же года учредителем компании был Валерий Воробьев, нынешний владелец — Динар Камалов. Немногим более чем за два года существования «Чистый путь» заключил, по данным «СПАРК-Интерфакс», 10 контрактов с муниципальными учреждениями и подразделениями администрации Уфы общей стоимостью около 407,9 млн руб. В прошлом году выручка организации составила 150,2 млн руб., чистая прибыль — 725 тыс. руб.

Идэль Гумеров