HH.ru: медсестры перестали быть дефицитными специалистами в Свердловской области

В Свердловской области медсестры вышли из числа дефицитных специалистов, при этом регион является лидером по спросу на них, следует из статистики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. В целом в Уральском федеральном округе (УрФО) кадровый дефицит снизился: на одну вакансию приходится 5,7 резюме при норме от четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас на одну вакансию в Свердловской области приходится пять резюме, что говорит о сбалансированном состоянии рынка. Однако в остальных регионах Урала ситуация неоднородная: в Челябинской области показатель составляет шесть резюме на вакансию, в Тюменской области — 6,9, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — 8,3, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 8,8. В то же время в Курганской области сохраняется острая нехватка персонала, где соотношение составляет 2,3 резюме на вакансию.

По данным аналитиков, снижение остроты кадрового дефицита связано с изменением требований к кандидатам: 44% вакансий не требуют опыта, 49% допускают стаж до трех лет, и лишь 8% ориентированы на специалистов с опытом от шести лет. Работодатели также предлагают обучение и профессиональное развитие, что стало одним из ключевых условий найма.

С начала года в Свердловской области открыли 830 вакансий, что составляет 37% от общего числа предложений в УрФО. На Среднем Урале медицинским сестрам предлагают зарплату в 59,5 тыс. руб. В остальных регионах спрос распределяется следующим образом: Челябинская область — 26% (50,8 тыс. руб.), Тюменская область — 20% (50,4 тыс. руб.), ХМАО — 8% (75 тыс. руб.), Курганская область — 7% (45 тыс. руб.) и ЯНАО — 3% (105 тыс. руб.). В целом, медианная зарплата медсестер на Урале в первом квартале 2026 года составила 55 тыс. руб., что на 10% выше показателя прошлого года. При этом в Тюменской области специалисты рассчитывают на более высокий доход.

Ирина Пичурина