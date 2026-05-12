Акционер пермского порта не смог оспорить итоги заседания совета директоров в кассации

Арбитражный суд Уральского округа прекратил производство по кассационной жалобе владельца 19,2% акций АО «Порт Пермь» Дмитрия Лепешкина. Миноритарий требовал признать недействительными итоги проведенного в мае прошлого года заседания совета директоров, в ходе которого были предложены новые кандидатуры в орган управления АО, а также даны рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов. Первая и вторая инстанции в удовлетворении этих требований отказали, следует из материалов дела.

В рамках повестки спорного заседания, по мнению господина Лепешкина, были выдвинуты три кандидата в совет директоров АО, не соответствующие требованиям постановления правительства РФ «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“золотой акции”)». Ранее источники «Ъ-Прикамье» говорили, что речь идет о пункте, согласно которому в советы директоров компаний, акционером которых является государство, могут входить госслужащие или независимые директора. Предложенные кандидаты под эти условия якобы не подпадают. В решении указано также, что, по мнению истца, заочная форма проведенного заседания совета директоров АО «Порт Пермь» не соответствует уставу общества. Согласно ему вопросы размера дивидендов и порядка их выплаты обсуждаются только в очном формате. Господин Лепешкин указал также, что получил извещение о проведении заседания совета директоров лишь накануне, чем, по его мнению, была нарушена процедура созыва собрания.

Не согласившись с заявленными требованиями, Росимущество указало, что о повестке дня спорного заседания истец был заблаговременно извещен. Кроме того, несоответствие формы проведенного собрания положениям устава АО «Порт Пермь» является несущественным нарушением, поскольку трое из пяти членов правления «в любом случае высказались по поставленным вопросам, и голос истца при сложившейся ситуации не мог привести к реальному изменению волеизъявления совета директоров по ключевым вопросам». В итоге суд посчитал, что эти обстоятельства не влекут отмены результатов мероприятия.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудных строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году ФАС добилась передачи контрольного пакета акций общества (79,6%) в собственность государства. По итогам прошлого года АО отчиталось о доходах свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль общества составила чуть более 20,3 млн руб. Общество включено в план приватизации.