19-летнюю уфимку обвиняют в дропперстве

Мировой суд по Калининскому району Уфы рассмотрит уголовное дело 19-летней уфимки, обвиняемой в дропперстве (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле 2025 года неизвестный в мессенджере предложил фигурантке дела за вознаграждение оформить на ее имя банковский счет и предоставить к нему доступ.

Обвиняемая открыла счет в мобильном приложении банка и передала управление им неустановленному участнику преступной схемы. Тот использовал реквизиты обвиняемой для хищения денег жительницы Новосибирска.

Майя Иванова