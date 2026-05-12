В ТРЦ «Спешилов»  на продажу выставлено кафе

В торговом центре «Спешилов» на продажу выставлено кафе за 3,2 млн руб. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. Как сказано в объявлении, кафе работает больше восьми лет. Кафе занимает помещение 140 кв. м. В пакет продажи входит мебель, техника, оборудование и посуда. Судя по фото в объявлении, речь идет о кафе Burundi, расположенном на первом этаже торгового центра.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с начала 2026 года в Перми на продажу было выставлено несколько кофеен. Продажи начались на фоне налоговых изменений и снижения покупательской способности. В целом по стране спрос на кофе упал на 18%.