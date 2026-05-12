Школьников в Екатеринбурге обвинили в хищении на 2,7 млн рублей для мошенников

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал следователю в аресте двух школьников, обвиняемых в краже имущества на сумму более 2,7 млн руб., и избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, 17-летняя девушка и 18-летний юноша по наводке мошенников похитили вещи из указанной ими квартиры. Действия подростков квалифицируются по ч.4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере.

Следователь просил суд заключить юношу под стражу, а девушку поместить под домашний арест, однако судья не удовлетворил это ходатайство. Постановление не вступило в силу.

Ирина Пичурина