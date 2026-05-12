Россельхознадзор выявил зарастание 4,1 гектара сельхозземель в Зимовниковском районе

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело выездное обследование сельхозземель в границах Зимовниковского района. В ходе проверки установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,1 га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сообщили в пресс-службе ведомства.

Признаков сельскохозяйственной деятельности на территории не обнаружено. Собственник не выполняет установленные требования по защите земель и охране почв от зарастания, а также от иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние участка.

По итогам проверки собственнику выдали предписание об устранении нарушения. Ему предписано привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с категорией и видом разрешенного использования, способом, предусмотренным российским законодательством.

Мария Хоперская