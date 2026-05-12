Крайизбирком предложил запретить использовать при агитации изображения, созданные ИИ

Крайизбирком предложил запретить использовать изображения человека, созданные при помощи искусственного интеллекта, в агитационных материалах. Соответствующий законопроект внесен в краевой парламент.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, ключевые изменения касаются правил изготовления и распространения агитационных материалов. Изображения и голос гражданина РФ, достигшего возраста 18 лет, разрешается использовать при наличии его письменного согласия и отсутствии предусмотренных законом ограничений.

При этом запрещено использование изображения и голоса человека, в том числе умершего или вымышленного, включая изображения, созданные с применением нейросетей и искусственного интеллекта.