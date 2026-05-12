На Ставрополье три человека пострадали в ДТП

В аварии в Предгорном округе Ставропольского края пострадали три человека. ДТП произошло днем 11 мая в поселке Нежинский, сообщили в госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля HAVAL при повороте направо выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2112», под управлением 29-летнего водителя.

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также 41-летний пассажир отечественной легковушки.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается.

Мария Хоперская