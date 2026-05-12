Новоуральца отправили в колонию на 9,5 лет за убийство знакомой 10 лет назад

Суд в Новоуральске признал виновным жителя города 1958 года рождения в убийстве и надругательстве над телом умершей, которые он совершил 10 лет назад. Он получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 244 УК РФ, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, днем 22 ноября 2015 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяйке квартиры на ул. Чурина множественные ножевые ранения во время ссоры. Она скончалась на месте, после чего житель надругался над телом и скрылся.

В рамках расследования преступлений прошлых лет была проанализирована оперативная информация, отработан обширный круг знакомых погибшей и проведены судебные экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину. Судебная психиатрическая экспертиза установила его вменяемость, так как он отдавал отчет своим действиям.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что ранее к уголовной ответственности осужденный не привлекался и является пенсионером. Ранее он работал с потерпевшей на одном предприятии, поэтому был хорошо знаком с ней и часто заходил в гости. «Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке в ноябре 2015 года, стали высказанные в адрес фигуранта обидные, по его мнению, слова. Мужчина, рассказывая сыщикам о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду имевшегося у него в момент происшествия алкогольного опьянения, а также из-за давности произошедшего»,— рассказал полковник Горелых.

