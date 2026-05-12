Жительница Перми подозревается в мошенничестве при заключении соцконтракта

ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Перми, подозреваемой в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, жительница Орджоникидзевского района Перми, не обладающая статусом малоимущей семьи, являясь самозанятой по предоставлению услуг по реконструкции волос, представила в профильное ведомство документы с ложными сведениями о своем среднем доходе. Это позволило ей незаконно заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 320 тыс. руб. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Противоправная деятельность пермячки была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №5 (по обслуживанию Орджоникидзевского района города Перми).