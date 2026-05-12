Глобальное потепление привело к росту случаев гипертонии в Арктике, выяснили в ТГУ

Ученые Томского государственного университета (ТГУ), Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи и САФУ провели анализ связи климатических изменений и заболеваемости артериальной гипертензией в Арктике — ЯНАО и части Тюменской области. Исследователи пришли к выводу, что в ближайшие пять лет динамика заболеваемости артериальной гипертензией будет иметь восходящий тренд.

«Повышение температуры воздуха, волны жары в связи с изменением климата становятся дополнительной нагрузкой на организм людей в Арктике, который уже адаптирован к низким температурам»,— отметил ведущий научный сотрудник лаборатории по изучению экосистем и климатических изменений ТГУ Андрей Лобанов.

Наибольший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — у лиц старше 65 лет.

Наибольшие изменения климата Земли происходят в области высоких широт Северного полушария, отметили в ТГУ. Если среднегодовая температура воздуха на земном шаре за последние 10 лет росла с темпом +0,16 градуса, то в Арктике — +0,81 градуса.

Михаил Кичанов