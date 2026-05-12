В Челябинске темой ледового городка станет признание города культурной столицей

Почти половина (47%) жителей Челябинска в качестве темы ледового городка 2027 года проголосовали за признание города культурной столицей России. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев.

Помимо выбранной темы, ледовый городок планировали посвятить книге «Вокруг света за 80 дней», героям произведений Эдуарда Успенского или Корнея Чуковского. Кроме того, горожане могли проголосовать за классическую тематику праздника — «Зимняя сказка». В 2026 году ледовый городок был оформлен в честь 290-летия Челябинска.

