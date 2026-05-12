В Кузбассе за 152 млн рублей продают право на разработку месторождения золота

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу выставил на торги право на разработку участка недр «Тырганская перспективная площадь» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области. Начальная цена лота составляет 154,2 млн руб. Заявки принимаются до 5 июня, торги состоятся 24 июня, следует из информации на сайте «ГИС Торги».

Право на пользование недрами участка площадью 87,34 кв. км продается сроком на 25 лет. Территория содержит месторождения золота, меди, цинка, свинца и серебра. Прогнозные ресурсы рудного золота Р1 — 2,223 т при содержании 0,75 г/т, меди Р2 — 394,5 тыс. т, цинка Р2 — 661 тыс. т, свинца Р2 — 30 тыс. т, золота (попутного) Р2 — 20,4 т, серебра (попутного) Р2 — 97 т.

Месторождение находится в непосредственной близости от городов Гурьевск (10 км) и Салаир (6 км). В 2022-2024 годах в пределах Тырганской площади проводились поисковые работы по оценке экзогенной золотоносности. На участках Вершинный, Порфировый, Малахитовый, Ускандинский и Буймовский были локализованы рудные тела и минерализованные зоны с золотоносной корой выветривания и оценены по ним прогнозные ресурсы золота.

