В Петербурге 12 мая ожидается летняя температура до +21 градуса

Во вторник, 12 мая, в Санкт-Петербурге сохранится переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +19…+21 градуса. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии, в среду станет еще теплее — до +23 градусов, однако в четверг на смену сухой погоде придут кратковременные дожди, грозы и резкое похолодание до +14…+16 градусов.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Синоптики обещают в среду до +23 градусов

Согласно прогнозу синоптиков, долгота дня продолжает расти и составляет почти 17 часов — закат наступит в 21:21. Атмосферное давление будет понижаться.

Кирилл Конторщиков