Отопление в квартирах Петербурга отключат 13 мая

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга объявил об окончании отопительного периода. Регулярная подача тепла в здания прекратится 13 мая 2026 года в 09:00. Продолжительность текущего сезона составила 222 дня. Теплоснабжающим организациям поручено приступить к плановым ремонтным работам и гидравлическим испытаниям сетей, сообщили в комитете по энергетике.

Соответствующее распоряжение будет издано комитетом по энергетике 12 мая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение будет издано комитетом 12 мая. Решение принято в связи с установившейся положительной температурой воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном потеплении. Ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин пояснял, что отопительный период завершается, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится на уровне +8 градусов и выше.

Теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного сезона провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей.

Кирилл Конторщиков