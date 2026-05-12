МИД РФ подтвердил участие делегации Азербайджана в ПМЭФ

МИД РФ анонсировал приезд азербайджанской делегации на ПМЭФ-2026. Стороны намерены обсудить логистические и экономические проекты, включая транспортный коридор через Каспий, пишет ТАСС.

ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня

ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня

«Ожидаем представительные азербайджанские делегации на XXIX Петербургском международном экономическом форуме»,— заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

На недавнем заседании российско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсуждался весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия. В том числе речь шла о реализации масштабных совместных проектов и развитии западного ответвления международного транспортного коридора Север — Юг вдоль Каспийского моря по территории Азербайджана из России в Иран. ПМЭФ-2026 пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня, ранее оргкомитет опубликовал расширенную деловую программу, включающую более 150 сессий по пяти тематическим трекам.

Кирилл Конторщиков