Экспорт растительного масла из Ростовской области вырос в 7,3 раза

Экспорт растительного масла из Ростовской области в январе–марте 2026 года увеличился до 6,3 тыс. тонн, что в 7,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (862 тонны). Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Основным направлением поставок в первом квартале стала Турция, куда отправили практически весь объем товара. Годом ранее экспорт шел в Абхазию и Китай, и его масштабы были существенно ниже.

На фоне резкого роста экспорта масла поставки продовольственного подсолнечника, наоборот, сократились. За три месяца 2026 года из региона вывезено 188 тонн семян подсолнечника — на 34,5 меньше, чем годом ранее (287 тонн). Основными покупателями выступили Беларусь и Армения.

Мария Хоперская