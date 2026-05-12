В Челябинске в аварии с троллейбусом пострадала девочка

После столкновения автомобиля с троллейбусом в Челябинске пострадала несовершеннолетняя пассажирка общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, поздним вечером 11 мая около дома №71а на проспекте Ленина троллейбус «Синара» под управлением 22-летней местной жительницы столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 25-летнего водителя. В результате аварии пострадала 12-летняя пассажирка общественного транспорта. Ее доставили в медицинское учреждение для обследования. Инспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска