Поднявшаяся вода Абакана угрожает садовым товариществам в Абазе

Мэрия Абазы в Республике Хакасия призвала горожан покинуть территорию дачных обществ. Причиной стал рост уровня воды в реке Абакан.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вечером 11 мая был организован автобусный рейс для вывоза дачников из садового общества «Лесник». 12 мая движение автобуса по маршруту «Абаза — дачи» прекращено.

По данным городской администрации, утром 12 мая уровень воды в Абакане в черте города опустился до 377 см. Это на 9 см ниже, чем вечером 11 мая.

Валерий Лавский

