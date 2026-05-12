Челябинская область попала в топ-20 регионов по доступности электроэнергии

Количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в Челябинской области в 2026 году, составляет 14,5 тыс. киловатт-час. По этому показателю регион занимает 19-е место среди субъектов России в рейтинге «РИА Новости».

Стоимость электричества для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте находилась на уровне 484 руб. за 100 киловатт-час.

Лидерами рейтинга стали Иркутская область (количество электричества, доступное на зарплату, — почти 46 тыс. киловатт-час; стоимость электроэнергии для квартир без электроплит — 180 руб. за 100 киловатт-час), Ямало-Ненецкий (36 тыс.; 429 руб.) и Ханты-Мансийский (27,5 тыс.; 429 руб.) автономные округа. Последние места списка заняли Республика Калмыкия (6,4 тыс.; 757 руб.), Ивановская область (7 тыс.; 708 руб.) и Республика Ингушетия (7 тыс.; 553 руб.).

Виталина Ярховска