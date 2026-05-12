За домом мещан Максимовых на Коммунистической признали историческую ценность

Историк-архивист из Кировской области Дмитрий Яцкин подтвердил историко-культурную значимость дома-завода Максимова — здания на уфимской Коммунистической улице. Акт экспертизы, проведенной для решения вопроса о включении дома в перечень объектов культурного наследия, опубликован для общественных обсуждений.

Двухэтажный кирпичный дом расположен юго-восточнее мечети «Ар-Рахман», в начале Коммунистической улицы. В документе говорится: на карте Уфы 1883 года было обозначено, что на месте дома-завода Максимова находился дом, принадлежавший Прасковье Панкратьевой. С 1897 года участок принадлежит мещанину Павлу Максимову, в 1904 году он получил адрес Большая Успенская, 133. В разные годы владельцами земли значились разные представители фамилии Максимовых.

Владения Максимовых не подверглись национализации с приходом советской власти. В 1926 году на теперь уже улице Егора Сазонова (в Коммунистическую она переименована в 1960-е) находился каменный дом с дрожжевым заводом Максимова. С 1990-х годов дом пустует.

В 2017 году здание включено в список выявленных памятников истории и культуры.

Из проекта границ территории следует, что площадь исторического здания с участком составляет около 1,1 тыс. кв. м.

Идэль Гумеров