С четверга в Свердловскую область придет жара

Во второй половине недели на территории Свердловской области установится жаркая погода, следует из прогноза Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». При этом накануне среднесуточная температура оказалась на 5,2° ниже нормы и составила +6,9°.

Во вторник центр антициклона сместится к восточному Казахстану, а по западной периферии на Урал и Приуралье начнет поступать приток теплого воздуха. Атмосферный фронт достигнет южных границ Свердловской области — в южных и юго-западных районах ожидаются осадки. Территория области останется в умеренно-холодной воздушной массе. Фронтальная облачность покроет большую часть региона, поэтому дневной прогрев не изменится по сравнению с понедельником. Приток тепла на Урал происходит медленно — во вторник основное движение теплого воздуха будет направлено в сторону Среднего Поволжья. Через Свердловскую область теплый фронт пройдет только в среду. После этого в регионе установятся летние температуры.

В Екатеринбурге днем 12 мая ожидается +13°..+15°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. 13 мая — ночью +5°, днем +14°. Уже в четверг, 15 мая, ожидаются высокие температуры: ночью будет +11°, днем потеплеет до +25°. С пятницы в регионе установится жара: в этот день ожидается ночью +14°, днем +28°. В субботу — ночью +14°, днем +29°, в воскресенье — ночью +14°, днем +28°. В начале следующей недели температуры в городе будут примерно такими же.

